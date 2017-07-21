На 41-м году из жизни ушел вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон.
"Он будет жить, пока жива его музыка. А музыка никогда не умрет", "Прощай, Честер", "Спасибо за все", "Без него LP не LP", — пишут поклонники на своих страницах в соцсетях, выкладывают клипы, музыку Linkin Park и не верят в произошедшее.
Для многих Честер стал не просто талантливым музыкантом, с его творчеством связывают важные моменты жизни: кто-то влюблялся под композиции LP, вставал на скейтборды, учился петь сам, для большинства под композиции Linkin Park прошло детство.
Самое страшное — не смерть кумира. Страшно осознать, что та часть детства, те воспоминания, останутся уже только в прошлом. Они откололись от тебя довольно большим куском. Да, последний альбом группы был скорее неудачным, но мы все надеялись на лучшее, на будущее, которое уже не настанет. Страшно осознать, что все мы внезапно смертны, что костлявая с косой однажды пожмёт руку и тебе. Страшно понять, что твоё детство неизбежно остаётся позади вместе с теми легендами оттуда, которые ныне покидают наш мир. #честербеннингтон навсегда в наших сердцах ❤️ #конецэпохи
Он горел слишком ярко,а те кто горят ярко,быстро сгорают,мы будем помнить... #RussiaPrayForChester #ЧестерБеннингтон #ChesterBenningtonRIP— •🖤Gøner🖤• (@_Destiel234_) July 21, 2017
Это слишком ужасно, чтобы в это поверить. Половина моей жизни сейчас вышла за дверь. Его голос был одним из немногих, которые я была готова слушать ежедневно. Не знаю никого из нынешних музыкантов, которые бы вживую пели так как пел Беннингтон. Вместе с этим человеком ушло целое поколение. Обидно почти до истерики. #честербеннингтон
Сердце рвется, прям не могу. Под Linkin Park мы росли. Первая самостоятельная поездка в Питер связана с ним. А у @katrin_kazaku на диске Meteora была скрытая песня, которой не было на кассете. Теперь этот голос навсегда только в записях... Журнал Браво, плакаты на стенах. Пол жизни под этот голос. Непередаваемый шок. Не могу поверить. Глубоко личная скорбь. #2017#июль2017#лето2017#meteora#chesterbennington#честербеннингтон#скорбим#линкинпарк#linkinpark
Комментарии