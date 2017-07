...потрясающий вокалист,чей голос я слушаю с самого детства..сильнейший frontman одной из моих любимых банд,песни которой ежедневно я переслушиваю..я просто в ауте..#честербеннингтон ..😰спасибо за талант🤘 ..все не просто так.. #linkinpark #chesterbennington

A post shared by Аристарх Венес (@venes_aris) on Jul 20, 2017 at 3:22pm PDT