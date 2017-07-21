Пятница, 21 Июль, 15:00

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Онищенко предлагает подумать о запрете спиннеров в России. Как вы относитесь к этой идее?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,08
€ 68
Brent
$ 51,5
18°
Обь
285см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

"Мы скучаем!": как поклонники отреагировали на гибель вокалиста Linkin Park

, ИА "Амител"
"Это сильный шок", "Прощай, легенда!", "Сижу и просто реву": поклонники Честера Беннингтона о невосполнимой для них потере

Фото: Cerdanyoladigital.com

На 41-м году из жизни ушел вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон.

"Он будет жить, пока жива его музыка. А музыка никогда не умрет", "Прощай, Честер", "Спасибо за все", "Без него LP не LP", — пишут поклонники на своих страницах в соцсетях, выкладывают клипы, музыку Linkin Park и не верят в произошедшее.

Для многих Честер стал не просто талантливым музыкантом, с его творчеством связывают важные моменты жизни: кто-то влюблялся под композиции LP, вставал на скейтборды, учился петь сам, для большинства под композиции Linkin Park прошло детство.

 

 

 

Самое страшное — не смерть кумира. Страшно осознать, что та часть детства, те воспоминания, останутся уже только в прошлом. Они откололись от тебя довольно большим куском. Да, последний альбом группы был скорее неудачным, но мы все надеялись на лучшее, на будущее, которое уже не настанет. Страшно осознать, что все мы внезапно смертны, что костлявая с косой однажды пожмёт руку и тебе. Страшно понять, что твоё детство неизбежно остаётся позади вместе с теми легендами оттуда, которые ныне покидают наш мир. #честербеннингтон навсегда в наших сердцах ❤️ #конецэпохи

A post shared by AnastasiyaKlimova (@_k_anastasiya_9.6) on

 

 

 

Сердце рвется, прям не могу. Под Linkin Park мы росли. Первая самостоятельная поездка в Питер связана с ним. А у @katrin_kazaku на диске Meteora была скрытая песня, которой не было на кассете. Теперь этот голос навсегда только в записях... Журнал Браво, плакаты на стенах. Пол жизни под этот голос. Непередаваемый шок. Не могу поверить. Глубоко личная скорбь. #2017#июль2017#лето2017#meteora#chesterbennington#честербеннингтон#скорбим#линкинпарк#linkinpark

A post shared by Ксения (@schwarzekaninchen) on

Материалы по теме

 


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
14:51
"Часы Путина" продали за 1 млн евро на аукционе в Монако 1
14:33
Российские туроператоры выступили против курортного сбора в Алтайском крае 1
14:22
Показываем арсенал "подрывника", годами терроризировавшего Рубцовск 2
14:17
День тигра пройдет в барнаульском зоопарке 1
14:04
"Мы скучаем!": как поклонники отреагировали на гибель вокалиста Linkin Park 0
13:54
Эксперты включили Алтайский край в рейтинг убыточных регионов по ОСАГО 3
13:46
Пенсионера из Рубцовска судят за подрыв милиции, жилых домов и убийство 0
13:32
Музей шоколадных скульптур и улица художников появятся в "Белокурихе-2" 2
13:23
"Единая Россия" добавила денег на выборы в Алтайском крае 12
13:14
Фотоновости. Автомобиль "Яндекс.Такси" сгорел в Бийске 0
13:06
Ремонт автомобилей – самая востребованная услуга в Алтайском крае 1
12:54
Аномальная жара под 35 градусов придет в Алтайский край на следующей неделе 5
12:38
Останки космического грузовика "Прогресс МС-05" затопили в Тихом океане 3
12:22
Двое детей на велосипеде попали под автомобиль в Новоалтайске 0
12:13
Мировой хит Despacito перепели на алтайском языке. Видео 7
12:01
Новая буря: выходные в Алтайском крае пройдут в условиях ливней и града 4
11:47
Россия молится за Честера: фанаты LP запустили в соцсетях новый хештег 11
11:32
Котлеты, закуски и заправки: готовим на Кухне.Amic.ru блюда из баклажанов 0
11:22
Госдума собирается принудительно отправлять алкоголиков на лечение 8
11:14
Сыр с васаби и кедровым орехом начали выпускать в Алтайском крае 1
11:03
Задержаны вероятные вандалы, скинувшие шары с моста через Барнаулку 16
10:53
Площадь Советов в Барнауле хотят закрыть для неформатных акций и митингов 27
10:40
Биатлонный комплекс в Белокурихе достроят ради Олимпиады в Корее 2018 года 1
10:34
Погодных аномалий станет больше, или Что происходит с климатом на Алтае? 3
10:24
На сцене и в жизни: вспоминаем, каким был Честер Беннингтон 0
10:13
Toyota протаранила дерево в Барнауле, пострадали четыре человека 0
10:04
Зураб Церетели закончил работу над памятником Роберту Рождественскому 2
10:00
Абитуриенты АлтГТУ могут узнать прогноз зачисления 1
09:48
Озеро Манжерок в Горном Алтае закроют для посещения 9
09:31
Попавший в аварию автомобиль блокировал движение на путепроводе в Барнауле 3
09:20
Как привлечь покупателей: основатель "Быстромаркета" о своем онлайн-бизнесе 7
09:18
Алтайский край вошел в число лидеров среди регионов по развитию туризма 13
09:08
Схему движения изменили на проспекте Калинина в Барнауле 2
09:00
Будущее наступило: "Билайн" представил новую умную платформу 14
08:49
Гости "Шукшинских дней" рассказали о голливудском заговоре и "нашем" кино 1
08:30
Новый уровень отдыха: где в Горном Алтае найти ривьеру? 8
08:07
Чем опасна гроза: что делать, чтобы не погибнуть от удара молнии 1
07:45
Что за праздник явление Казанской иконы Божией Матери и как его празднуют? 1
07:24
Дорожный патруль: добровольцы помогают избавлять Барнаул от пьяных за рулем 23
07:03
Квартиру с кабинетом-кальянной продают в центре Барнаула за 20 млн рублей 17
06:44
Восемь Instagram лучших молодых футболистов мира 9
06:23
Рабочая неделя в Алтайском крае завершается грозами и градом 4
06:01
Аэропорт Горно-Алтайска продали как непрофильный актив 1
05:04
Экс-футболиста О. Джей Симпсона помиловали в США 3
04:10
Авария с двумя авто произошла на трассе в Алтайском крае. Фото и видео 3
03:09
Солист группы Linkin Park покончил с собой в США 9
02:15
СК проводит проверку после отказа в допуске на борт беременной в Домодедово 1
01:12
СМИ сообщили, что сын Кличко не говорит по-украински 2
00:04
Власти Малайзии запретили в стране песню Despacito за непристойность 5
23:54
Восемь украинских солдат пострадали при взрыве инженерного боеприпаса 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.