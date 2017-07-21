Музей шоколадных скульптур заработает осенью 2017 года в субкластере "Белокуриха-2". Он станет первым объектом в реализации масштабного проекта "Мир художников", который планирует объединить людей творческих профессий, сохранить ремесла и культурно-исторические традиции Алтайского края.
В рамках реализации этого проекта в "Белокурихе-2" планируется отстроить целую улицу для мастеров Алтая — гончаров, художников, резчиков по дереву и камню и т. д.
Всего планируют разместить 10 объектов площадью по 20 кв. м.
Каждое из творческих направлений получит свой собственный оригинальный дом. Для гончаров возведут гончарную мастерскую, для художников откроют целую художественную галерею.
Автор идеи — скульптор-ювелир Владимир Войчишин. По его словам, реализация проекта "Мир художников" позволит "Белокурихе-2" стать местом культурного времяпровождения, а мастерам — выйти "в массы" со своими работами.
Комментарии
Прекрасная идея!
Прекрасная идея!