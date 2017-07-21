Алтайский край вошел в число 49 самых убыточных регионов страны по ОСАГО. В нашем регионе коэффициент убыточности составил около 140%, об этом свидетельствует статистика "АльфаСтрахование".
"Коэффициент убыточности показывает, сколько рублей выплатила страховая компания на каждый рубль, заплаченный за полис ОСАГО… Убыточность выше 100% говорит о несомненных убытках в ОСАГО, которые несет страховщик", — говорится в сообщении компании.
Год назад убыточных регионов в стране было 36, теперь их уже 49. Лидером рейтинга стала Бурятия с показателем в 665% — то есть на каждый рубль взносов страховщики платят более 6 рублей.
Если брать в разрезе федеральных округов, то среди самых убыточных — Дальневосточный, Приволжский и Северо-Кавказский (по восемь регионов), на втором месте Центральный и Сибирский (по семь регионов), на третьем месте Северо-Западный и Южный (по четыре региона) и замыкает рейтинг Уральский федеральный округ (три региона).
Что касается Сибирского региона, то, помимо Бурятии и Алтайского края, в списке с показателями до 150% оказались Республика Алтай, Томская область, Тыва и Красноярский край.
Комментарии
Если повысите ценник - перестану страховаться. За 5 лет ни разу не пригодилась, и выкидывать по двадцатке в год на ветер не вижу смысла. ГАИ за эти годы ни одного раза страховку показать не попросили.
третий год не страхуюсь. один штраф за отсутствие бумажки. 250 рублей со скидкой.
идите вы лесом страховщики обожранные
21.07.2017 14:10
- гость -
Если повысите ценник - перестану страховаться. За 5 лет ни разу не пригодилась, и выкидывать по двадцатке в год на ветер не вижу смысла. ГАИ за эти годы ни одного раза страховку показать не попросили.
Думаешь кто ценник повышает сидят на амике?)