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Пенсионера из Рубцовска судят за подрыв милиции, жилых домов и убийство

, ИА "Амител"
Обвиняемый на протяжении нескольких лет терроризировал город своими дерзкими преступлениями

Фото: dzerkalo.media

Пенсионер из Рубцовска предстанет перед судом за целую серию дерзких преступлений, в числе которых значится убийство, покушения, подрывная деятельность.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, скамья подсудимых ждет 63-летнего Сергея Воробьева. В настоящее время установлено, что в 2005 году он вместе со знакомым  организовал преступную группу.

Стремясь получить оружие, он с помощью самодельного устройства организовал взрыв рядом с машиной вневедомственной охраны, в результате чего один из правоохранителей погиб. При этом злоумышленник не смог завладеть оружием.

16  и 27 августа 2006 года Сергей Воробьев осуществил два подрыва самодельными взрывными устройствами входных дверей в подъезды многоквартирных жилых домов, испытывая взрывные устройства и проверяя боеготовность своей преступной группы.

18 августа того же года с применением ножа и огнестрельного оружия он вместе с подельником напал на почтальона, похитив у нее 12 тысяч рублей. Пресечь преступление попытался случайный прохожий. Злоумышленник попытался выстрелить мужчине в голову, но тот смог прикрыться имевшейся при нем лопатой.

Преступная деятельность мужчины продолжилась. 16 августа 2007 года он попытался совершить разбойное нападение на городское почтовое отделение, но это ему не удалось, поскольку изготовленное им взрывное устройство не сработало.

Далее 27 августа того же года мужчина напал на стрелка военизированной охраны войсковой части, дислоцированной в Поспелихинском районе. Применив взрывное устройство, он похитил карабин. Кроме того, был ранен караульный.

В июне 2010  года  обвиняемый вместе с подельником напал на водителя-экспедитора. Потерпевшему было причинено огнестрельное ранение, от которого он скончался на месте происшествия. Злоумышленники завладели деньгами в сумме около 60 тысяч рублей.

После смерти одного из участников преступной группы обвиняемый привлек к нелегальной деятельности своего племянника и в мае 2015 года совершил разбойное нападение с применением огнестрельного оружия на почтальона. В апреле 2016 года злоумышленники совершили аналогичное преступление.

Задержать злоумышленника удалось в августе 2016 года, когда он готовился совершить еще одно нападение на почтальона. Заметившая его женщина позвонила в правоохранительные органы.

При обыске в доме обвиняемого были обнаружены взрывчатые вещества  и самодельные взрывные устройства. В настоящее время уголовное дело направляется в суд.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.07.2017 15:16
- гость -

Ну, что тут еще скажешь? Казалось бы при зоне исправительных колоний, и на тебе - выродился такой вот упырь, махровый бандюган!

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