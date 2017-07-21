Праздник, посвященный тигру, проведут в барнаульском зоопарке "Лесная сказка". Он пройдет в следующую субботу, 29 июля, и будет приурочен к Международному дню защиты амурского тигра. Напомним, этот день был учрежден в 2010 году на Международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного.
В этот день хищных кошек – обитателей зоопарка по традиции ждет праздничный обед. А гостям, пока они будут любоваться грацией этих животных, расскажут интересные факты о тиграх и о том, зачем человек должен о них заботиться. Как обычно, в программе веселые конкурсы, хорошие призы и отличное настроение.
А еще — сенсационная новость, которую дирекция парка пока держит в секрете, но уверяет, что она обязательно поразит и порадует всех гостей зоопарка.
Кстати, для тех, кто придет 29 июля в зоопарк в костюме тигра с аквагримом "под тигренка", вход бесплатный.
Сегодня в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" проживают два амурских тигра: Багира, прибывшая в Барнаул в ноябре 2012 года из Санкт-Петербурга, и Шерхан, приехавший из Москвы в 2014 году.
Комментарии
А еще — сенсационная новость, которую дирекция парка пока держит в секрете, но уверяет, что она обязательно поразит и порадует всех гостей зоопарка.
писарев забеременел, не иначе