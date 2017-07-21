Фото: пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю
Арсенал оружия, изъятого по делу рубцовского пенсионера Сергея Воробьева, который более десяти лет совершал дерзкие преступления, продемонстрировали алтайские силовики.
Фотографии с уликами по этому делу порталу Amic.ru предоставили в региональном управлении ФСБ России. На снимках видно, что злоумышленник, осуществляя свою преступную деятельность с 2005 по 2016 год, пользовался целым арсеналом различных средств, с помощью которых совершал подрывы и разбойные нападения.
Напомним, о завершении расследования дела в отношении Сергея Воробьева, на счету которого два десятка тяжких и особо тяжких преступлений, 21 июля сообщило региональное управление СКР.
Следствие велось при взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД.
Относительно персоны Сергея Воробьева нашему порталу сообщили, что в свое время он служил в вооруженных силах один год, а затем был демобилизован по состоянию здоровья. До того, как создать преступную группу, совершавшую нападения, в частности, на милиционеров и почтальонов, он работал кочегаром и токарем.
Подрывные навыки он приобрел самостоятельно, изучая специализированную литературу.
Комментарии
Первый раз слышу про этого чувака
Представляю себе картину маслом:
Сплошь и рядом, там пенитенциарная система. И, тут за периметром ведомственной охраны исправительной колонии, шастает замшелый пенсионер подрывник террорист! Штатный револьвер, видимо с ведомственной охраны, рядом стоящей колонии.