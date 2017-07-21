Ассоциация туроператоров России считает несвоевременным введение курортного сбора в ряде регионов, в том числе и в Алтайском крае, с мая 2018 года в связи с жесткой конкуренцией отечественных и зарубежных курортов. Соответствующее сообщение размещено на сайте АТОР.
"По мнению туроператорского сообщества, введение курортного сбора – шаг преждевременный и несвоевременный. Во-первых, потому что новый налог вряд ли обрадует рядовых туристов, а во-вторых, потому что велика вероятность, что он уведет туристический поток в частный сектор, ослабив позиции и туроператоров, и местных отельеров", — заявили в АТОР.
При этом количество отдыхающих не будет меньше.
"Для туристов, ежегодно отдыхающих на российских курортах, сбор 50 рублей вряд ли послужит причиной для смены направления отдыха, зато это повысит процент отдыхающих в частном секторе, где сбор платить не придется", — добавили в ассоциации.
Ранее депутаты Госдумы в третьем чтении рассмотрели закон, который в качестве эксперимента вводит плату за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Курортный сбор вводится в экспериментальном режиме на четыре с половиной года – с 1 мая 2018 года до 31 декабря 2022 года. Субъекты РФ должны будут принять законы о введении сбора до 1 декабря 2017 года, сам сбор может взиматься с 1 мая 2018 года.
Комментарии
А я свою собаку на Балтийской помыл,вместе с собой,а какая разница, что человек,что собака!Хоть сам подмылся!