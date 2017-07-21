Фото: mrcgp.co.uk
Так называемые "часы Путина" продали на аукционе в Монако за 1,054 миллиона евро, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на BBC.
Лот, представляющий из себя часы Patek Philippe Triple Complication с гарантийными документами на имя Владимира Владимировича Путина, был реализован на аукционе Antiquorum.
Уточняется, что корпус элитного аксессуара выполнен из платины, а циферблат — из золота. Данный экземпляр является очень редким и приобрести его можно исключительно по специальному заказу. Имя нового владельца часов не сообщается.
Напомним, что в начале июня этого года в СМИ разошлись сообщения о выставленных на торги часах с документацией на имя владельца — Mr Vladimir Vladimirovic Putin. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о "часах Путина" фейком.
Комментарии
Фамилию в студию! Ишь повадились в тенёчке отсиживаться....
Чёт Амик совсем не чем стал(
И за границей полно де би лов(((
с деньгами)