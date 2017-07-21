В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" в ближайшее время завершат работы по установке дополнительных ограждений вокруг клеток с хищниками. Это барьеры с мелкой металлической сеткой. В зоопарке надеются, что эти меры усилят безопасность как посетителей, так и животных.
Напомним, дополнительные ограждения в зоопарке устанавливают после того, как волк покусал трехлетнего мальчика. 8 июля ребенок был в зоопарке вместе с отцом и сумел пролезть через ограждение, чтобы "погладить" хищника. В результате мальчик был госпитализирован.
После этого случая зоопарк заявил о принятии дополнительных мер безопасности. И уже буквально на следующий день после ЧП здесь начали устанавливать новые вольеры и видеокамеры по всей территории. Как сообщил порталу Amic.ru директор "Лесной сказки" Сергей Писарев, всего на эти цели было потрачено около одного миллиона рублей.
При этом Писарев подчеркнул, что не жалеет, что пришлось вкладывать эти средства. "Скажу честно, ребенок должен чувствовать свою безопасность. В этой ситуации мы не жалеем, что вложили деньги. Это должно быть", — рассказал Сергей Писарев порталу Amic.ru.
Комментарии
теперь осталось ждать что через сетку кто-нибудь пальцы просунет
И теперь хр..н что увидишь в этих клетках из за отдельных персонажей.((
надо было хоть одно фото попробовать сделать через новую сетку
будьте бдительны. папаша покусанного пацана уже торопится за билетами.
21.07.2017 15:24
1
Ну, у клеток с хищниками за это опасаться уже не придется, эти защитные сетки ставятся на расстоянии от основной клетки. А вот у клеток остальных зверей могут быть варианты. Если чье-нибудь дите захочет пальцами к хорьку, например, залезть, и он его тяпнет, недоглядай-родитель может вопль поднять.
А они достаточно высокие? А то ведь найдется какой-нибудь "креативный" папаша, который подсадит сыночка на забор, чтоб тот мог получше рассмотреть волка. А то и сам перелезет вместе с ним - селфануться. Основание тоже нужно забетонировать и чтоб решетка "в пол", а то проползут или подкоп сделают. И наконец, достаточно ли прочна сетка на предмет сотворения "дырки в заборе"? Вопросы не праздные, ибо молодежь у нас нынче пошла очень уж нестандартно одаренная!
Согласен. А ещё ров с водой вокруг клетки сделать и 380V подвести к ограде.
Судя по последним новостям, все чаще и чаще приходится зверей защищать от прямоходящих особей, а не наоборот....
Стесняюся спросить: а почему эти сетки нельзя было установить сразу при открытии зоопарка? Обязательно нужно было ждать, чтобы дикие звери покалечили двух детей?!
21.07.2017 15:44
- гость -
Вас сейчас, не стесняясь, тут камнями закидают. Для безопасного посещения адекватных людей и ответственных родителей все было сделано и ранее. От дураков защиты нет.
- гость -21.07.2017 15:44
Стесняюся спросить: а почему эти сетки нельзя было установить сразу при открытии зоопарка? Обязательно нужно было ждать, чтобы дикие звери покалечили двух детей?!
Это Вы прошлогоднюю пьяную девицу, напавшую на тигра, ребенком называете?!
21.07.2017 15:44
- гость -
специально для вас стеснительного следующим этапом бетонные заборы высотой 2 метра поставят, а перед ними 5-метровый ров с водой. будете табличками любоваться.
Да, она является малолетним ребёнком.
21.07.2017 15:44
- гость -
Стесняюся спросить: а почему эти сетки нельзя было установить сразу при открытии зоопарка? Обязательно нужно было ждать, чтобы дикие звери покалечили двух детей?!
---
в этой стране всегда так
Какака
Мне эта тюрьма для зверей и нафиг не сдалась. ЭТО ВАМ, ЖИВОДЁРАМ, доставляет удовольствие наблюдать за страданиями животных в неволе...
21.07.2017 15:56
- гость -
сиди уж на своей кухне пиво посасывай. только сожри у меня кусочек мяса или рыбы, травоядная.
Вот смотрю я сейчас фото зверей в Новосибирском зоопарке и думаю... Фото медведя в клетке. http://www.zoonovosib.ru/animals/135/
Нормальные клетки... Никаких тебе тройных-четверных ограждений.... Есть парапет в метре от клетки с медведем и всё..... Люди там культурнее, понятливее что-ли живут ????.....
21.07.2017 15:56
- гость -
И комаров не трожь!
контрольно-следовая полоса обязательна!
Для какаки
Это вас, неадекватов, нужно отделять от людей рвами и электротоком, чтобы вы не брызгали на нас желчью и слюнями!
Какака, не говори что мне делать, и я не скажу куда тебе идти!
Вот смотрю я сейчас фото зверей в Новосибирском зоопарке и думаю... Фото медведя в клетке
---
смотрите на фото медведя и фантазируете. там одна фотография медведя в клетке, ничего по ней не понять
21.07.2017 15:56
- гость -
Иди на воле на них посмотри. Они на тебя посмотрят. На твои страдания.
21.07.2017 16:07
- гость -
зато саму клетку очень хорошо видно, да и был я там недавно, в мае. В такую клетку не то что ребенок, взрослый мужик может спокойно запихать руку без труда, однако же никто этого не делает....
21.07.2017 15:44- гость -__________Или "альтернативно одаренные дети" чуть не покалечили бедных зверей!
21.07.2017 16:10
В такую клетку не то что ребенок, взрослый мужик может спокойно запихать руку без труда, однако же никто этого не делает....
---
очевидно, подойти к клетке невозможно.
а насчет никто не делает - ну так сплюньте и постучите