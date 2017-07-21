В более чем 90% избирательных участков в Алтайском крае будет в день выборов использоваться QR-кодирование для составления протоколов голосования. Это позволит исключить ошибки и описки в документах. О работе выборного ноу-хау рассказали на пресс-конференции в Избирательной комиссии Алтайского края в пятницу, 21 июля.
Официально эта технология называется так: изготовление протоколов участковых комиссий об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода (QR-код). На выборах она применяется впервые, по всей России и в обязательном порядке (для выборов и референдумов, которые назначены после 1 июня 2017 года).
Как пояснила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, для использования технологии участки будут оснащены компьютером (с довольно простым программным обеспечением) и лазерным принтером. Работать с программой будут два оператора из числа состава комиссии.
На территории края в день выборов 10 сентября 2017 года будут работать 1 642 избирательных участка. 91% из них уже готовы к оснащению оборудованием для работы системы.
Большая часть техники безвозмездно предоставлена местными учреждениями образования и культуры, администрациями. Однако где-то пришлось и докупать.
По словам зампреда правительства Алтайского края Виталия Снесаря, власти региона выделили 4,5 млн рублей на покупку техники для участков. Эта техника потом встанет на баланс муниципальных образований и будет использована для нужд муниципалитета.
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Еще 800 тысяч рублей выделил Избирком на покупку флешек.
Итак, до сих пор итоговый протокол — документ с данными по количеству проголосовавших и итогами голосования за кандидатов и партии — составлялся вручную. Это происходило гораздо позже закрытия участков в 20 часов. Случались описки, ошибки в подсчетах. Иногда замечали сразу, иногда только после того, как документ проверяла вышестоящая территориальная комиссия. Приходилось везти обратно, переделывать.
Протоколы с QR-кодом создаются не вручную, а через специальную программу в компьютере, попасть в нее можно только через флешку и по специальному коду для каждой комиссии. Оператору нужно будет внести данные по голосованию в заранее сформированные шаблоны протоколов с уже внесенными основными данными.
Система покажет ошибку по логическому соотношению и не даст завершить действие, если она не будет исправлена. Например, вносится, что выдано 100 бюллетеней, а при подсчете обнаружено только 99.
Система сама формирует протокол и создает индивидуальный QR-код. Код при считывании будет выдавать информацию с номером УИК, датой и временем формирования, номером попытки формирования, номером субъекта, итогами голосования.
Затем протоколы будут переданы в вышестоящие комиссии для занесения в базу данных ГАС "Выборы" путем сканирования QR-кода.
"Скорость составления протокола и ввода данных в ГАС "Выборы" увеличится в 10 раз", — подчеркнул начальник управления — руководитель информационного центра краевого Избиркома Юрий Сидоров.
Наблюдатели также смогут получить копию протокола как в распечатанном виде, так и отсканировав сам QR-код.
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Подчеркнем, что все остальные действия комиссии на выборах – выдача под роспись избирателю бюллетеней, вскрытие урн для голосования и подсчет бюллетеней (а также погашение неиспользованных) и итогов голосования – производятся вручную и по правилам, установленным законом. Компьютер помогает только в составлении итоговых протоколов. Если по каким-то причинам система выйдет из строя, протоколы, как и раньше, будут сформированы вручную.
Предполагается, что QR-код должен исключить и умышленное внесение неточных данных. Однако давать оценку решению этой проблемы можно будет только после выборов.
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Виталий Снесарь добавил, что использование технологии имеет большое значение не только для выборов 10 сентября, но и как апробация технологии на президентские выборы, которые пройдут в марте 2018 года.
Комментарии
Избирательные комиссии ожидает еще больший п-ц похоже со сдачей протоколов. Если реально будет проверяться вот это: "Например, вносится, что выдано 100 бюллетеней, а при подсчете обнаружено только 99." Есть случаи, когда бюллетени выносятся с участков и не попадают в урны для голосования. Человек зашел в кабинку, засунул бюллетень за пазуху и вышел. Если бы он нес бюллетень в руках, милиционер или еще кто-либо завернули бы и попросили опустить бюллетень в урну, но совершать обыск не имеют права.
Далее, на прошедших в прошлом году выборах львиная доля времени была потрачена на ручную сортировку и подсчет бюллетеней - их было несколько видов, причем просто гейские бюллетени были по партиям, длинные. На сами протоколы времени потрачено было немного. А вот сдача их затянулась - докапывались к каждой точке, даже не значащей.