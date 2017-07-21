Фото: aviascope.com
Пассажирский самолет Airbus A320, следовавший из Москвы в Барнаул, экстренно приземлился в Казани в ночь на 21 июля, сообщает "Российская газета".
Авиалайнер со 151 человеком на борту вылетел из московского "Домодедово" и вынужденно сел в столице Татарстана в связи с тем, что одной из пассажирок стало плохо.
Как сообщили в ГУ МЧС по республике, женщину 1945 года рождения передали в руки медиков. Пассажирка была доставлена в одну из больниц Казани.
В 00:49 авиалайнер продолжил полет.
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