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Мэрия Барнаула назвала главные нарушения на детских площадках в городе

, ИА "Амител"
Общественники пожаловались на парковки у детских площадок

Фото: Amic.ru

Сотрудники службы государственного жилищного надзора Госинспекции Алтайского края с участием общественных инспекторов провели осмотр детских площадок по одиннадцати адресам в Октябрьском, Ленинском и Железнодорожном районах Барнаула.

По сообщению администрации города, среди выявленных нарушений неогороженные или частично огороженные площадки, расположенные в опасной близости с детской площадкой парковочные места, отсутствие табличек с правилами пользования оборудованием детских площадок, нескошенная трава.

"В адрес управляющих организаций Барнаула служба госжилнадзора Госинспекции края направила письма об устранении нарушений. Было предписано обеспечить детские площадки информационными стендами, содержащими правила безопасности, назначить ответственного за контролем состояния малых архитектурных форм и своевременного выполнения необходимых работ", — говорится в сообщении.

Отметим, что в прошлом году в столице Алтайского края произошло несколько случаев травмирования на детских площадках.


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