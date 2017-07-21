Фото: barnaul.org
Демонтажные работы стартовали в пятницу, 21 июля, на мосту через Пивоварку на улице Матросова в Барнауле, проинформировали в пресс-центре городской администрации.
Как сообщал ранее портал Amic.ru, ремонт объекта проводится в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". На время работ участок улицы Матросова между улицами Меланжевой и Юрина закрыт для движения.
В ходе ремонта на мосту заменят элементы полотна по всей площади, крайние балки пролетного строения, восстановят работу деформационных швов, заменят тротуарные блоки.
Кроме того, на проезжей части моста будет нанесена разметка. Также будет обустроен организованный водоотвод с проезжей части и выполнены другие виды работ.
Ремонт продлится до 30 августа.
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