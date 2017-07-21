Глава думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский второй раз за последний год предложил передвинуть начало учебного года в России с 1 сентября на 1 октября.
"Будем настаивать, чтобы учебный год был с 1 октября, чтобы лето продлить хотя бы за счет сентября. В сентябре великолепная погода", — приводит слова политика ТАСС.
По его словам, когда-то учебный год начинался именно с этой даты. Это обеспечивало хороший отдых Госдуме и гражданам.
Отметим, данное заявление лидер ЛДПР делает уже не в первый раз. Так, в сентябре 2016 года, вскоре после выборов, Жириновский предлагал то же самое на встрече президента России Владимира Путина с председателями партий, прошедших в седьмой созыв Госдумы. При этом он заявил, что в качестве компенсации стоит продлить учебный год до 15 июля.
Комментарии
Угу, и заканчивать в марте. Кому оно нужно, в России, это образование!
Неадекват(
Глобально мыслит воинственный вождь Жириновский - от ядерного уничтожения всего чуждого, до обеспечения хорошего отдыха Госдуме и гражданам!
Глобально мыслит воинственный вождь Жириновский - от ядерного уничтожения всего чуждого, до обеспечения хорошего отдыха Госдуме и гражданам!
Старческий маразм, экономику с колен надо поднимать....
Это он на Запад ровняется что ли? Там вроде бы по такому расписанию работают школы. Значит дети будут по жаре в июне и июле таскаться в школу,зато в сентябре отдыхать,гениально.
Гы ! Как хорошо что я школу 22 года назад закончил, не застал этих "реформаторов" ))))