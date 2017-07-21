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Законопроект о запрете анонимайзеров, позволяющих обходить блокировку сайтов с запрещенной информацией, одобрила Государственная Дума РФ в третьем, окончательном чтении.
Инициаторами документа, напомним, были единоросс Максим Кудрявцев, эсер Николай Рыжак и коммунист Александр Ющенко.
Проект закона также ставит под запрет показ поисковиками ссылок на заблокированные интернет-ресурсы.
Задача законопроекта – предупредить распространение экстремистских материалов и другой запрещенной информации.
Кроме того, законопроект предусматривает отмену так называемого реестра блогеров, действовавшего с 1 августа 2014 года, но утратившего свое значение на фоне развития технологий.
Комментарии
Эта дума когда- нибудь что- нибудь упростила, сняла какие- то ограничения, разрешила? Их интеллекта хватает только на то, чтобы не пущать и ограничивать.
Де--------------------------------------------------------лы!