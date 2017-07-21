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Полиция в Бийске задержала местного жителя, похитившего с витрины торгового центра манекена с одеждой, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что кража была совершена несколько месяцев назад. Так что на установление личности подозреваемого потребовалось много времени.
Однако злоумышленник не сумел уйти от ответственности и был задержан. Житель наукограда сознался в преступлении.
"По данному факту собран административный материал. Наказание задержанному определит суд", — добавляют в полиции.
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