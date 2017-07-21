Фото: Amic.ru
Дождливая погода, установившаяся в Западной Сибири, обновляет рекорды — в Алтайском крае, Кузбассе и Новосибирской области обновлены исторические максимумы по количеству выпавших осадков.
Как сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин, накануне в Алтайском крае было зафиксировано выпадение 25 миллиметров осадков. Это рекорд для 20 июля в нашем регионе за всю историю наблюдений.
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Впрочем, кузбасский Междуреченск отметился куда более сильно — 44 миллиметра осадков. В новосибирской Колывани вчера также был побит рекорд 1943 года — 27 миллиметров против 22 миллиметров 74 года назад.
Как сообщал портал Amic.ru, в выходные в Алтайском крае продолжит властвовать дождливая погода. С началом новой недели в наш край, как ожидается, придет аномальная жара, которая, впрочем, также будет сопровождаться интенсивными грозами.
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Они что только проснулись?