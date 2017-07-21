Учебный год с 1 октября
Владимир Жириновский предложил продлить лето и перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.
Как отреагировали пользователи соцсетей на такое предложение лидера ЛДПР?
"Давайте, как в Японии, с весны будем учиться", "БРЕД!", "Предлагаю не начинать учебный год, пока 3 месяца настоящего лета не пройдет", — обсуждают россияне тему в социальных сетях и задаются вопросом, как в итоге будет выстроен учебный процесс.
Стоит отметить, что нашлись и те, кто поддерживает инициативу и не видит в ней ничего плохого.
Бишкекская студентка о ранних браках
21-летняя студентка из Бишкека Сайкал Жумалиева выложила в своем Instagram шуточное видео, выражающее ее отношение к тому, что в 21 год она еще не замужем.
Стоит отметить, что в Киргизии около 13 процентов женщин выходят замуж до 18 лет, а около 0,5 процента — до 15. Поэтому возраст девушки считается очень поздним для замужества.
"Молодец!", "Вы сделали мой день!", "Всё правильно делаешь! Каждый достоин возможности найти свой путь!" - с позитивом откликаются пользователи соцсетей на снятое видео.
Гибель Честера Беннингтона
20 июля скончался лидер известной группы Linkin Park Честер Беннингтон. Поклонники со всего мира писали в социальных сетях о большой потере и не верили в случившееся.
Для барнаульцев творчество вокалиста LP также оказалось близким.
"Супер вокал Честера... Сколько было под эти песни, да вся жизнь! Что уж говорить... Жаль, что новых треков не будет с ним... RIP", "Пусть Честер найдет где-то там то, что не обрел здесь. RIP", "Мир потерял очень хорошего музыканта. Теперь и великая группа походу распадется(", — комментируют жители Барнаула новость о трагедии и недоумевают, как дальше будет существовать группа.
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