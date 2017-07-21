Фото: Amic.ru
Жалобы на суровый приговор бывшему вице-губернатору Алтайского края Юрию Денисову, который за коррупционные преступления получил более восьми лет колонии строгого режима, еще не поступали в суд первой инстанции от его адвокатов.
Как сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе Железнодорожного районного суда Барнаула, где и был вынесен вердикт, по состоянию на пятницу, 21 июля, от юристов экс-чиновника не поступало документов, апеллирующих к пересмотру дела.
Напомним, в минувший вторник суд приговорил Юрия Денисова к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима за взятки, сопряженные с вымогательством. Его жене Татьяне Денисовой назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца условного срока за посредничество в преступной схеме.
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Кроме того, супруги должны выплатить штрафы в размере 4,5 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей соответственно.
Вполне вероятно, что адвокаты Денисовых подадут жалобы на приговоры, и громкое дело перейдет в Алтайский краевой суд.
Комментарии
"Вор, должен сидеть в тюрьме!"
Это суровый приговор обществу будет, когда воры на свободе свободно шастают.
Тоже мне, горе-адвокаты, нашли что ляпнуть: "Слишком суровый приговор жулику!"
Вполне вероятно, что адвокаты со слабым разумением.