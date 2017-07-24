Фото: nightout.ru
Новосибирский холдинг Kinza group, известный сетью ресторанов "Кинза и Мята" и "Рис, баран и барбарис", открыл в центре Барнаула заведение нового для себя формата "Mяso", которое будет специализироваться на приготовлении бургеров из алтайской мраморной говядины. Торжественное открытие ресторана, расположенного по адресу Социалистический, 116, прошло 14 июля. Первые 50 посетителей получили в подарок от заведения по бесплатному бургеру.
Новое заведение в основном рассчитано на молодых барнаульцев и работает круглосуточно. Особое внимание в "Mяso" уделили качеству самой еды. В отличие от большинства конкурентов, котлеты и булки в заведении готовят самостоятельно по авторскому рецепту. Сейчас в меню 10 видов бургеров, которые отличаются своим внушительным размером и насыщенным вкусом. Так, "Фирменный Mяso" весит 426 граммов. В него входит говяжий стейк со свежими томатами, соленым огурчиком, беконом и двойным соусом. Также повара заведения готовят бургеры с авокадо, глазуньей, маринованной свеклой, шампиньонами и другими вкусными ингредиентами.
В меню есть и большие милкшейки, морсы и лимонады собственного приготовления. Помимо бургеров в "Мяso" вы можете попробовать салаты, стейки и крафтовые напитки. Интересное название и стильная вывеска повлияли на внешний вид ресторана. Также для удобства посетителей летом в заведении открыта специальная веранда.
Следует напомнить, что холдинг Kinza group открыл первое заведение "Кинза и Мята" семь лет назад в Барнауле. В настоящее время в столице Алтайского края насчитывается пять ресторанов "Кинза и Мята" и один "Рис, баран и барбарис".
Комментарии
давно уже надо начать штрафовать за корявые вывески в стиле шашлыкофф
Очередная кальянная
давно уже надо начать штрафовать за корявые вывески в стиле шашлыкофф = +++
на этой Веранде как было меню Крема, так и осталось.
Ну по крайней мере бургеры выглядят гораздо "богаче" чем в Макдональдсе... В Койоте тоже неплохие.