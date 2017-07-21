Фото: vk.com/barneos22
Полиция уточнила количество людей, которые могут быть причастны к повреждению декоративных элементов моста через Барнаулку в центре краевой столицы, — их четверо.
Как сообщили порталу Amic.ru в городском УМВД, возраст парней — от 20 до 22 лет. Ранее, напомним, в полиции рассказали о самом факте задержания граждан, которые могут быть причастны к акту вандализма, устроенному на мосту.
Как сообщал наш портал, в ночь на 19 июля на мосту через Барнаулку были сняты с анкеров два 300-килограммовых гранитных шара.
Эти элементы декора были изготовлены специально на Колыванском камнерезном заводе.
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Мост через Барнаулку на проспекте Ленина был открыт после реконструкции в декабре 2016 года.
Комментарии
Просто его монтировали дураки. Перед тем как его на штырь надевать нужно было герметика от души наляпать.