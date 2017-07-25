Строительство фундамента с использованием забивных железобетонных свай традиционно используется при возведении многоэтажных и масштабных сооружений. А вот тем, кто строит частный дом, коттедж или дачу, такая технология раньше была недоступна.

Мало кто знает, что еще в 2013 году компания "Стройматик" разработала собственную технологию возведения фундамента с использованием малогабаритных забивных железных свай.

Свайный фундамент – это самый долговечный вариант фундамента с высочайшей несущей способностью (до 50 тонн на одну сваю в зависимости от грунта). Большим преимуществом такого фундамента станет и устойчивость к пучению грунта, а также к промерзанию почвы, ведь сваи забиваются на глубину до четырех метров. При этом сам грунт при забивании уплотняется. Также нет практически никаких ограничений на тип рельефа, его наклон и тип грунта. А еще закладывать фундамент можно в любое время года, даже зимой.

По сравнению с традиционными технологиями строительства, которые обычно используются при возведении малоэтажных построек, "Стройматик" отличается экономичностью и скоростью установки фундамента. Так, например, основа под небольшой дом 8 на 8 метров может быть установлена всего лишь за сутки, а это значит, что строительство стен можно начать в рекордно быстрые сроки.

Для забивания свай используется компактная и проходимая машина на гусеничном ходу, которая может управляться всего лишь двумя людьми. На то, чтобы забить одну сваю 830-килограммовым молотом, уходит от 3 до 20 минут, в зависимости от типа грунта. Так, за одну рабочую смену может быть смонтировано до 40 свай. Обычно возведение всего свайного фундамента занимает всего лишь пару дней.

Благодаря своим малым габаритам такая сваебойная установка может работать даже на самых маленьких участках. Машина сертифицирована для работы в районе частной застройки, не создает вибраций почвы и лишнего шума, который мог бы серьезно потревожить соседей.

Сами сваи специально изготавливаются на заводе в соответствии с требованиями ГОСТа, предоставляется технический паспорт на сваи. Длина свай – 3 или 4 метра, сечение – 150х150 мм или 200х200 мм.

Компания "Стройматик", сама родом из Череповца, за годы успешной работы открыла представительства в 26 городах России, в том числе и в Барнауле. Так что теперь эта уникальная разработка доступна и клиентам в Алтайском крае.

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