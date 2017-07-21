Фото: www.kutil.cz
Четырехлетняя девочка Диана из Бийска, которая пострадала от того, что семилетний мальчик бросил в нее камень, скончалась от травмы головы. Об этом в социальной сети написали родители девочки.
Подробностей не сообщается. Известно, что ребенок долгое время находился в состоянии комы. Как ранее сообщалось, инцидент произошел 1 июля текущего года. Конфликт произошел из-за детской качели. Брошенный мальчиком камень попал в голову девочке, в результате чего она получила серьезную травму, ее госпитализировали в больницу. При этом дети находились на улице без присмотра родителей.
В настоящее время следователи СК проводят проверку данного инцидента, в рамках которой они установят обстоятельства ЧП и наличие признаков уголовно наказуемого деяния в действиях лиц, которые были ответственны за воспитание детей и осуществление профилактической работы с несовершеннолетними.
Семья мальчика, нанёсшего смертельные увечья Диане, переехала в другой район.
Комментарии
кто за поцана ответит? папку с мамкой на нары отправлять?
21.07.2017 17:52
Гонец из Пензы
Ага.... Ты попробуй родителей этого цыганенка привлечь....