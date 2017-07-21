Фото: zoo22.ru
Трехлетний малыш, получивший рваные раны в результате нападения волка в барнаульском зоопарке, выписан из больницы, сообщили порталу Amic.ru в региональном минздраве.
"Выписка состоялась 19 июля", — уточнила представитель краевого ведомства. Ранее, напомним, в минздраве подчеркивали, что заживление ран у ребенка проходит хорошо.
Как неоднократно сообщал наш портал, ЧП в зоопарке произошло днем 8 июля. Около 15:00 трехлетний ребенок, находившийся здесь вместе с отцом, просунул руку в клетку с волком. Зверь ухватил мальчика, который в итоге получил рваные раны рук и ушной раковины.
По факту случившегося краевым управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Прокуратура инициировала проверку в зоопарке, заявив, что в учреждении будут оценены действия сотрудников по обеспечению безопасности, а также изучены условия содержания хищных животных.
Директор зоопарка Сергей Писарев после произошедшего сообщил, что на территории обеспечат дополнительные меры безопасности. В настоящее время здесь уже завершается установка двойных решеток.
Комментарии
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