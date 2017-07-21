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Житель Бийска приговорен к трем годам колонии строгого режима за поджог, совершенный в квартире своей знакомой — так мужчина решил отомстить ей за кражу телефона.
Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемого признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.
Известно, что во время совместного распития алкоголя в квартире девушки у мужчины был похищен мобильник. На следующий день он проник в ее жилье и поджег мебель, личные вещи, а также бытовые приборы.
Ущерб от пожара превысил 188 тысяч рублей. Помимо срока в колонии, обвиняемый должен выплатить потерпевшей указанную сумму.
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