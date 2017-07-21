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Прокуратура Барнаула направила в суд уголовное дело по факту присвоения более 16 миллионов рублей из платежей граждан за услуги ЖКХ руководителями управляющих компаний, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, обвиняемые с сентября 2013 года по декабрь 2014 года занимали руководящие должности (учредитель и генеральный директор) в УК ЖЭУ № 8, УК "Старый город" и УК ЖЭУ № 7. Группа лиц по предварительному сговору присваивала деньги "Барнаульской теплосетевой компании".
Директор УК направлял в организацию, перечисляющую деньги от населения, письма о необходимости изменения получателя платежей за услуги ЖКХ и порядка перечисления денег.
В результате платежи жителей многоквартирных домов Барнаула за отопление и горячую воду поступали не ресурсоснабжающей организации, а на расчетные счета подконтрольных обвиняемым организаций.
Любопытно, что между одним из обвиняемых и прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, реализация которого позволила получить дополнительные доказательства обвинения и установить новые эпизоды преступной деятельности группы. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Барнаула.
Комментарии
Так у воды и не напиться, это же нельзя.
Терпежу то нет.