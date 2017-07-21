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Частный жилой дом загорелся под вечер пятницы, 21 июля, в Центральном районе Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре поступили в 16:15. Ликвидировать возгорание удалось спустя четверть часа.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 11 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники", — уточняют в спасательном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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