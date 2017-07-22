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Психиатры и наркологи института имени Сербского проверят спиннеры

, ИА "Амител"
Психологи проведут различные тесты, выявляя рефлексы, которые задействованы при вращении спиннера

Изучение спиннеров психиатры и наркологи Института имени Сербского проведут по поручению Роспотребнадзора. Ученые должны определить, может ли игрушка причинить вред детям и подросткам, сообщает life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Ученые из Сербского проверят, какие зоны головного мозга активируются у человека. Исследование необходимо для того, чтобы понять, вызывает ли игрушка привыкание и может ли спиннер покалечить человека.

Проверку, по всей видимости, проведут после ряда жалоб родителей. Так, десятилетний мальчик из Ростовской области выбил себе спиннером глаз. Врачам удалось сохранить зрение, однако подростку предстоит пересадка хрусталика.

Также причиной исследования спиннеров стало "агрессивное продвижение". Ранее Роспотребнадзор не рекомендовал покупать спиннеры с рук. Также специалисты ведомства отмечают, что детям дошкольного возраста можно играть с "крутилкой" только под наблюдением взрослых.

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