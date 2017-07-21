Фото: ростов.рф
Сотрудники ГИБДД вместе с барнаульскими дружинниками в очередной раз проведут в предстоящие выходные профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, метод сплошных проверок автомобилистов правоохранители будут применять в ночь с 21 на 22 июля и с 22 на 23 июля.
"Исходя из анализа аварийности в городе разработана дислокация мест несения службы сотрудников. Экипажи максимально приблизятся к местам концентрации ДТП", — уточняют в ГИБДД.
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