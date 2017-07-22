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"Мы наблюдаем своеобразный бунт" - Артем Поломошнов о шахматах на Алтае

, ИА "Амител"
Президент общественной организации "Федерация шахмат Алтайского края" о своем первом проигрыше и пользе шахмат

21 июля начался Кубок Губернатора Алтайского края. Он почти совпал с Международным днем шахмат, который  традиционно отмечают 20 июля. Накануне корреспондент Amic.ru Михаил Щепа встретился с президентом общественной организации "Федерация шахмат Алтайского края" Артемом Поломошновым. Если говорить откровенно, воображение рисовало: настоящий шахматист — человек, погруженный в решение шахматных комбинаций, ничего вокруг не замечающий, замкнутый и неразговорчивый. В общем, образ странный и малопривлекательный.

Из рабочего кабинета вышел улыбчивый, очень позитивный человек. Артем Поломошнов — финансовый директор одного из барнаульских предприятий.

Корреспондент: Артем Анатольевич, с праздником!

Артем Поломошнов: Спасибо! И вас тоже! Праздник-то общий…

Корр.: А что, игра так популярна сегодня?

А.П.: Мы говорим про территорию Алтайского края? Про Россию? Про мир?

Корр.:  Давайте пока поговорим про Алтайский край и Россию.

А.П.:  Я бы сказал, что сейчас в России идёт оживление. Интерес к шахматам в Алтайском крае (задумался)… Я думаю, мы наблюдаем своеобразный бунт. Вот как наша новая команда возглавила Федерацию по шахматам, мы написали целевую программу, открыли краевой шахматный клуб, которого никогда не было в регионе, и мы же впервые в истории воспитали чемпиона России среди юниоров, с учётом того, что мы ещё реализуем программу "Шахматы в школе", "Шахматы в детские дома". Это всё придаёт дополнительный импульс развитию. А вообще, в целом, интерес повышается в Алтайском крае.

Корр.: Сколько в Барнауле и в Алтайском крае шахматных клубов?

А.П.: Я думаю, что секций порядка пятнадцати. И это только в Барнауле. А согласно статистике, занимающихся шахматами около девяти тысяч. Именно занимающихся. Сколько любителей — посчитать невозможно.

Корр.: Как раз хотел спросить, сколько всего участников числится, ну, если точное количество невозможно назвать, то сколько всего гроссмейстеров и мастеров спорта в Алтайском крае?

А.П.: Гроссмейстеров не было никогда в истории Алтайского края. И наша федерация ставит себе задачи воспитать первого гроссмейстера. Международных мастеров у нас на сегодняшний день четверо, мастеров ФИДЕ — семнадцать.

Корр.: Вы помните свою самую первую игру в шахматы?

А.П.: Самую первую — вряд ли. Я научился играть лет в пять. Меня папа учил играть в шахматы...

Корр.: Ну хорошо, давайте по-другому вопрос сформулируем. Какая игра вам запомнилась больше всего? Может, были моменты, когда попался необычный соперник или партия была из ряда вон выходящая?

А.П.: Были такие игры, их было много, поэтому сейчас самые разные моменты в памяти всплывают. Когда выигрывал какой-то турнир — он сразу запоминался. Шла партия в городском шахматном клубе, мне было лет двенадцать. Причём я претендовал на самое высокое место. И в последней партии у меня была выигранная позиция, а у соперника был цейтнот (недостаток времени для обдумывания ходов, которое в официальных соревнованиях регламентируется — прим. ред.). У соперника оставалась минута, у меня ещё где-то минут сорок и... мат. Зевнул я.

Корр.: То есть?

А.П.: Мне поставили мат.

Корр.: ???…

А.П.:  Есть такое правило — никогда нельзя играть под цейтнот соперника. Это правило даже из жизни очень легко объяснимо. Если вы загоняете крысу в угол — она прыгает. Когда выбора не остаётся, человек концентрируется, а если у тебя сорок минут в запасе, то ты не можешь сконцентрироваться так же, как человек, у которого минута. Поэтому соперник более собран, он может играть быстро и более точно. У меня было несколько партий, когда я проиграл в чужом цейтноте, имея абсолютно выигранную позицию.

Корр.: Интересно...

А.П.: Очень сложно научиться контролировать себя в таких случаях.

Корр.: А что еще даёт умение играть в шахматы кроме умения себя контролировать?

А.П.: Во-первых, учит просчитывать ходы. Это относится не только к шахматам, но и к повседневной жизни. Во-вторых, ты учишься нести ответственность за свои поступки. Ты понимаешь, что невозможно в шахматах списать на кого-нибудь свою ошибку. Если в футболе можно сказать "Судья засудил", то в шахматах этого нельзя сделать. Ошибся – значит сам несёшь ответственность. В-третьих, ты учишься работать в стрессе, то есть каждая партия – это определённый стресс. Шахматисты более стрессоустойчивы по своей сути, потому что они постоянно с этим сталкиваются. Ну и развивается, конечно же, логическое мышление.

Корр.: Вы сказали, что нельзя в шахматах списать на кого-нибудь свою ошибку, а если играть по парам в шахматы или рассмотреть четверные шахматы?

А.П.: (смеется) Ну, здесь можно обвинить напарника!

Корр.: Екатерина Вторая любила играть по схеме "четверные шахматы", потому что в поражении можно обвинить партнёра...

А.П.: Да, там есть такой вариант, но если ты садишься играть в подобную вариацию шахмат, то у тебя должно быть полное доверие к своему товарищу.

Корр.: Но вам больше нравятся классические шахматы?

А.П.: Ну да. Вообще я, наверное, консервативен несколько по своей сути.

Корр.: Часто приходилось играть в другие варианты шахмат?

А.П.: Я в детстве играл в шведские шахматы, когда двое надвое играют на разных досках: один играет белыми, второй – чёрными и потом обмениваются... В общем, там не всё, как в классических шахматах.

Корр.: Шахматист всегда придерживается определённых стратегий? Существуют игроки, которые импровизируют? Можно ли вообще в шахматах импровизировать?

А.П.: Надо быть очень высокого дарования человеком, потому что, как правило, каждый из нас в жизни имеет какую-то склонность психологическую. Так и шахматисты, да? Если взять великих шахматистов, например, Михаил Таль, который был замечательным импровизатором. Он мог неимоверно жертвовать фигуры, он играл всегда красивые партии, но мог и проиграть. Был другой типаж — Тигран Петросян. У него и книжка называется "Стратегия надёжности". Он играл всегда на то, чтобы обезопасить себя максимально.  То есть у кого-то атакующий стиль, а у кого-то вот такой обволакивающий и тяжёлый, но зато абсолютно надёжный. Да, может быть, много ничьих, но и не будет поражений. У второго может быть много побед, но и поражения будут. Тут кому что ближе.

Корр.: А для вас что ближе из этих двух вариантов?

А.П.: Знаете, с возрастом поменялось всё. В детстве я был такой остро атакующий игрок, а с возрастом я стал всё-таки более осторожным, потому что не хочется проигрывать почему-то. Сейчас я больше функционер, чем шахматист, потому что президентство федерации шахмат несёт на себе очень много обязанностей и забот. Не хватает времени на занятия шахматами.

Корр.: Сколько на вашем счету поражений? Вы не ведёте подсчёт?

А.П.: Примерно одинаковое количество побед и поражений.

Корр.: Внимание, тонкий вопрос. Почему среди девушек-спортсменок шахматистки лучше всех следят за своей фигурой?

А.П.: (смеется) Я так полагаю, речь идёт о шутках, да? Потому что шахматистки следят за своими фигурами на доске.

Корр.: Именно. Когда мне задали этот вопрос-загадку, я не понял, в чём смысл. Я долго думал, но вы сразу дали ответ и поняли всю иронию. Есть ли среди шахматистов свой язык общения или какие-нибудь "фишки", которые понятны будут исключительно шахматистам?

А.П.: Не помню такого. Мне сложно судить. Я всё-таки нахожусь в этой среде и для меня, может быть, это не является "фишкой". Вполне возможно, что это есть определённый сленг для людей, которые не знакомы с шахматами. Хотя мы же не говорим: "Эй, пойдём помиттельшпилим?" или "Сейчас мы тебя в цугцванг загоним". Кстати, цугцванг — это такое известное выражение, которое используется всеми так же, как и гамбит.

Корр.: Чем вы занимаетесь помимо шахмат? Может, рыбалка или охота как хобби?

А.П.: Рыбалка и охота — нет. Я сейчас очень активно увлекаюсь боксом. Как раз с деканом факультета журналистики Сергеем Мансковым мы ходим и вместе занимаемся. У меня много было увлечений в жизни. Занимался разными видами спорта, в том числе и футболом, играл на гитаре, окончил музыкальную школу по баяну и всем-всем-всем занимался в детстве. С удовольствием люблю на лыжах сходить.

Корр.: А 21 июля в Барнауле начинается турнир?

А.П.: Да, это большой шахматный фестиваль. Причём большой не только в рамках края. Это один из десяти этапов кубка России по быстрым шахматам, поэтому к нам приезжают гости со всей России. 21 июля в 15:00 на нулевом километре проходит большой сеанс одновременной игры на 80 досках в честь восьмидесятилетия края. А в субботу, 22 июля, состоится очень яркое и красочное открытие в концертном зале "Сибирь". Мы открываем турнир в 10:00. Вход бесплатный, приходите!

Михаил Щепа


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