Причину, по которой нельзя одновременно употреблять в пищу белки и простые углеводы, назвали американские ученые. Это приводит к негативному влиянию на энергетический баланс организма. Кроме того, при таком рационе меняются пищевые пристрастия, а также он способствует накоплению организмом жира. Исследование опубликовано в журнале BMC Nutrition, сообщает EurekAlert!
Если человек одновременно употребляет белки и простые углеводы, то уменьшается окисление жиров. При этом чем больше белка употребляется вместе с простыми углеводами, тем меньшее количество липидов перерабатывается. Увеличение общей калорийности рациона, таким образом, не приводит к пропорциональному усвоению заключенной в пище энергии.
Ученые пришли к таким выводам, наблюдая за 13 женщинами и 14 мужчинами. Средний возраст участников составил 23 года. Отмечается, что респонденты были здоровы. Эксперимент проходил в два этапа по 24 часа каждый.
На первом этапе участники на завтрак и обед получали две порции блюд, в которых содержалось 15 процентов белка, на втором этапе содержание белков в рационе удвоилось. Все блюда состояли из одних и тех же продуктов, включающих 17 граммов жира и с пищевой ценностью 500 килокалорий. С одним из блюд участники употребляли подслащенный напиток. Наблюдения проводились в специальном помещении, позволяющем контролировать расход килокалорий.
Оказалось, что примерно треть калорий, которые участники получили вместе с подслащенными напитками, не расходуются организмом. Это приводит к замедлению усвоения жиров и, как следствие, меньшей суммарной энергии, необходимой для обмена веществ.
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