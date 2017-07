В день гибели вокалиста культовой группы Linkin Park Честера Беннингтона на YouTube-канале группы вышел новый клип, который сразу же стал хитом и менее чем за сутки набрал более восьми миллионов просмотров.

Известие о том, что погиб вокалист Беннингтон, вызвала шквал эмоций в соцсетях. Музыканта обнаружили накануне в его доме в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, он покончил с собой.

Linkin Park собирались в большой тур — презентовать новый альбом.

Свою скорбь по ушедшему из жизни музыканту высказали многие звезды. Первым это сделал сооснователь Linkin Park Майк Шинода. Он написал, что шокирован и у него разбито сердце. Также на своих страницах в Twitter высказались и другие музыканты, в частности OneRepublic и Imagine Dragons.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.