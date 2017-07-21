Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что аукционный дом, который уверяет, что продал часы с гарантийными документами на имя Владимира Путина, скорее всего, обманул покупателя, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что часы Patek Philippe Triple Complication с документами на имя Владимира Владимировича Путина были проданы на аукционе Antiquorum более чем за миллион евро.
"Аукционный дом, скорее всего, просто обманул какого-то покупателя. Хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом. Эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту. Абсолютно уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме", — сказал Песков.
При этом он отметил, что Кремль не собирается устанавливать какую-либо связь с аукционным домом и выяснять принадлежность часов, хотя и "покупателя жалко".
"Это абсолютно из разряда курьезов тема, которая не имеет к нам никакого отношения", — подчеркнул Песков.
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