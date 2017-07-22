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Алтайский край продолжит жить в условиях тропической погоды в субботу, 22 июля – в регионе ожидаются осадки и весьма высокие температуры.
"На большей части территории дождь, гроза, при грозах местами сильный ливневый дождь, град", — сообщает региональный Гидрометцентр. Днем в крае будет +22…+27 градусов.
Ветер ожидается западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров.
В краевой столице также дожди, грозы, а в конце дня прогнозируются ливень и град.
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Дневные температуры составят +23…+25 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы 9-14 метров.
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