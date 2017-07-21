Немецкий концерн Siemens объявил о приостановке сотрудничества в сфере электроэнергетики с подконтрольными государству российскими компаниями, сообщает РИА Новости.
В настоящее время Siemens проводит проверку в отношении партнеров в России и своих объектов в мире на соответствие ограничениям по экспортному контролю, сообщил агентству представитель компании Филипп Энч.
"Мы усиленно работаем над расследованием, чтобы гарантировать, что ничего не будет поставлено в нарушение ограничений по экспортному контролю", — подчеркнул он.
В "Технопромэкспорте", который поставил для строящейся крымской электростанции четыре газовые турбины, заверили, что обслуживание этого оборудования будут осуществлять российские специалисты.
Ранее на сайте Siemens была опубликована информация о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. Концерн утверждает, что в Крым были незаконно перевезены четыре газовые турбины. Siemens предлагает выкупить эти турбины и аннулировать контракт на дальнейшие поставки.
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