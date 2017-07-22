Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 240 квадратных метров, расположенный на участке 10 соток, продают в Барнауле на Змеиногорском тракте за 22 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Трехуровневый коттедж в элитном охраняемом поселке "Серебряный бор" на Змеиногорском тракте, 102. Экологически чистый район — реликтовый сосновый бор. Тихое, спокойное место. Круглосуточная охрана, шлагбаум", — отмечает автор объявления.
Имеется теплый гараж, котельная с газовым котлом. На первом этаже расположены прихожая с гардеробом, гостиная с камином, кухня-столовая, кладовая, санузел.
На втором уровне — спальня, санузел, хозкомната. На третьем этаже находятся три спальни, гардеробная, ванная и два балкона.
Кроме того, в мансарде есть гостевая комната. На участке также имеются баня, хозблок, погреб, плодоносящий сад. Водопровод и канализация центральные.
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