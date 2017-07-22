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Количество преступлений, зарегистрированных в Алтайском крае, сократилось на 19%. Об этом было заявлено в ходе коллегии по подведению итогов работы ГУ МВД по региону за первое полугодие 2017-го.
Как сообщили в ведомстве, коллегию провел начальник краевого главка МВД, генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров. По его словам, региональное управление министерства внутренних дел сегодня входит в пятерку лучших по стране.
Помимо сокращения общего числа преступлений, зарегистрированных в крае, в нашем регионе также уменьшилось на 20% количество тяжких и особо тяжких составов.
"Уменьшилось количество убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, поджогов. Удалось сократить массив не менее волнующих население имущественных преступлений", – констатируют в правоохранительном ведомстве.
Кроме того, снижается преступность в общественных местах и на улицах.
В ходе коллегии был сделан вывод, что принимаемые меры и профилактическая работа способствовали укреплению общественного порядка и безопасности в Алтайском крае, а также обеспечили достижение существенных результатов по основным направлениям деятельности ГУ МВД.
Комментарии
На потоке бухариков стараются не замечать. В лучшем случае, прогнать с лавочек во дворы.
Тут главное заявления не принимать и на совершенные преступления не выезжать