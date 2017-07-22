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Количество преступлений в Алтайском крае снизилось на 19%

, ИА "Амител"
ГУ МВД по региону входит в пятерку лучших в стране

Фото: miasskiy.ru

Количество преступлений, зарегистрированных в Алтайском крае, сократилось на 19%. Об этом было заявлено в ходе коллегии по подведению итогов работы ГУ МВД по региону за первое полугодие 2017-го.

Как сообщили в ведомстве, коллегию провел начальник краевого главка МВД, генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров. По его словам, региональное управление министерства внутренних дел сегодня входит в пятерку лучших по стране.

Помимо сокращения общего числа преступлений, зарегистрированных в крае, в нашем регионе также уменьшилось на 20%  количество тяжких и особо тяжких составов.

"Уменьшилось количество убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, поджогов. Удалось сократить массив не менее волнующих население имущественных преступлений", – констатируют в правоохранительном ведомстве.

Кроме того, снижается преступность в общественных местах и на улицах.

В ходе коллегии был сделан вывод, что принимаемые меры и профилактическая работа способствовали укреплению общественного порядка и безопасности в Алтайском крае, а также обеспечили достижение существенных результатов по основным направлениям деятельности ГУ МВД.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.07.2017 06:22
Пионер

На потоке бухариков стараются не замечать. В лучшем случае, прогнать с лавочек во дворы.

0  0
22.07.2017 07:08
- гость -

Тут главное заявления не принимать и на совершенные преступления не выезжать

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