Дочь политика Бориса Немцова просит отменить приговор по делу об убийстве ее отца и переквалифицировать дело на статью о посягательстве на жизнь общественного деятеля, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.
"Мы категорически не согласны с квалификацией преступления. Действия осужденных необходимо квалифицировать по статье 277 УК РФ ("Посягательство на жизнь общественного или политического деятеля")", — сказала Михайлова.
В жалобе адвокат просит отменить приговор и направить дело прокурору для переквалификации.
13 июля суд приговорил Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве политика, к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме него, по делу проходят Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы и Хамзат Бахаев. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Все пятеро фигурантов были признаны виновными в убийстве по найму.
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