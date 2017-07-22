Фото: ivteleradio.ru
Данные о средних заработных платах в регионах Сибири за январь – май 2017 года опубликовал Новосибирскстат.
В абсолютном выражении самые высокие заработные платы в этот период были в Красноярском крае (38 431 рубль), Томской (37 213 рублей) и Иркутской (36 446 рублей) областях, а также Республике Хакасия (32 737 рубля) и Забайкалье (32 712 рублей).
"Во многом это объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента", — уточняют в Новосибирскстате.
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В Алтайском крае за январь – май 2017 года средняя зарплата составила 21 355 рублей, а непосредственно в мае — 22 504 рубля. По отношению к аналогичному периоду прошлого года, напомним, средняя заработная плата в нашем регионе выросла на 6,7%.
В целом по Сибири среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (включая налоги и другие удержания) составила 32 343 рубля.
Комментарии
И снова Алтайский край на лидирующих позициях. Спасибо Александр Богданович за Вашу работу.