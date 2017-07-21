Суд в Смоленске рассмотрит дело против местного жителя, которого обвиняют в том, что он сжег жену, показывая ей цирковой трюк, сообщает прокуратура региона.
Трагедия произошла еще в апреле этого года. Мужчина во время семейного застолья попытался показать своей жене, как выдувать огонь изо рта. Он набрал в рот алкоголь, поднес зажигалку и стал дуть, однако огонь попал на наблюдавшую за трюком.
Женщина получила ожоги 90% тела, от которых скончалась в больнице.
Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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