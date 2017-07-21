Президент Владимир Путин рассказал воспитанникам центра "Сириус" историю о том, как его однажды удивили повара в Кремле.
Как он рассказал, история произошла, когда он только занял свой пост и на кухне о его вкусах и предпочтениях в еде еще ничего не знали.
"У меня спрашивают: "Что вы хотите, чтобы мы приготовили?" Я говорю: "Не знаю. Может, гребешки?" "Хорошо", — говорят. Приготовили, спрашивают: "Нравится?" Я чувствую, что вкус какой-то странный, но говорю: "Нравится". А мне говорят: "Ну и хорошо, а то мы столько кур зарезали", — рассказал президент.
Комментарии