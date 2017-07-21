Работа Госдумы положительно влияет на жизнь страны, так считает почти половина россиян. Данные соответствующего социологического опроса привел директор экспертно-аналитического центра Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Николай Калмыков, передает RNS.
"Есть 46 процентов тех людей, которые считают, что Госдума - это влиятельный институт. При этом среди женщин таких больше", — сказал Калмыков. Степень этого влияния респонденты оценивают по-разному - "либо сильное, либо умеренное, слабое".
По его словам, участники опроса сочли, что депутаты Госдумы седьмого созыва работают эффективнее своих предшественников.
34 процента респондентов считают, что оценивать работу парламентариев преждевременно.
В пятницу, 21 июля, Госдума действующего созыва завершила первую весеннюю сессию.
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