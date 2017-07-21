Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель показал скандальный фильм спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главе общественного совета при министерстве культуры Павлу Пожигайло, сообщает РИА Новости.
Как сообщил агентству сам Пожигайло, он лично попросил режиссера показать ему "Матильду", чтобы "попытаться найти компромисс" и исправить трейлер картины, а Учитель "обещал переделать ролик, что-то исправить в фильме".
Однако после показа картины спикеру Госдумы режиссер заявил, что не намерен вносить правки в фильм.
"Пожигайло высказал свое мнение и замечания, но никакие правки я вносить не собираюсь", — рассказал Учитель.
Кинофильм о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской предположительно выйдет на экраны в начале осени.
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