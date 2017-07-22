Путин перепутал прирост населения России с убылью

Президент России Владимир Путин во время общения с воспитанниками образовательного центра "Сириус" ошибся, говоря о демографических показателях, пишет NEWSru.com.
"Мы находимся в черном списке - списке стран с отрицательным приростом населения. Когда мы из этого страшного списка выберемся?" - спросил юноша. "Мы не находимся в этом списке", — ответил президент. "Нам на уроках географии рассказывают, что находимся", — аргументировал молодой человек.
На это Путин заявил, что школьников "обманывают" на уроках географии, рассказывая, будто Россия находится в списке стран с отрицательным приростом населения: "Мы вышли два года назад из этого негативного пике, у нас наблюдается естественный прирост населения".
По словам президента, в настоящее время в России наблюдается "естественный прирост населения".
Между тем в недавно обнародованной статистике Росстата говорится, что с начала года число жителей России уменьшилось.
Комментарии
ну вот..... просто давно из кремля не выходил