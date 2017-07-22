В отношении общественной организации "Христианское государство — Святая Русь", выступавшей против фильма "Матильда" Алексея Учителя, могут возбудить уголовное дело, сообщает RNS.
В начале года эта организации разослала письма кинотеатрам с угрозами поджогов в случае показа фильма. Для решения этого вопроса столичная прокуратура направила материалы своей проверки в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.
Учитель в начале года обратился в СКР и Генпрокуратуру с требованием проверить действия организации после того, как директорам российских кинотеатров разослали письма с требованиями отказаться от проката "Матильды".
О нарушениях уголовного кодекса, выявленных в ходе прокурорской проверки, говорится в ответе прокуратуры на обращение режиссера. В действиях руководства организации "Христианское государство — Святая Русь" "содержатся признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 179 УК РФ (принуждение к отказу совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества)", указано в письме прокуратуры.
Напомним,
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