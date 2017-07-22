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Уголовное дело могут возбудить в отношении противников "Матильды"

, ИА "Амител"
Организации "Христианское государство - Святая Русь" грозилась сжигать кинотеатры

Фото: Yaplakal.com

В отношении общественной организации "Христианское государство — Святая Русь", выступавшей против фильма "Матильда" Алексея Учителя, могут возбудить уголовное дело, сообщает RNS.

В начале года эта организации разослала письма кинотеатрам с угрозами поджогов в случае показа фильма. Для решения этого вопроса столичная прокуратура направила материалы своей проверки в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Учитель в начале года обратился в СКР и Генпрокуратуру с требованием проверить действия организации после того, как директорам российских кинотеатров разослали письма с требованиями отказаться от проката "Матильды".

О нарушениях уголовного кодекса, выявленных в ходе прокурорской проверки, говорится в ответе прокуратуры на обращение режиссера. В действиях руководства организации "Христианское государство — Святая Русь" "содержатся признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 179 УК РФ (принуждение к отказу совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества)", указано в письме прокуратуры.

Напомним,

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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