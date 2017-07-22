Президент РФ Владимир Путин считает, что в целом руководству страны удается достичь поставленных целей в интересах государства, в том числе, по развитию экономики, сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление прозвучало в ходе общения главы государства с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Путин отметил, что несмотря на сложности разных лет, экономика России увеличилась по своему размеру почти в два раза.
"В разы, хочу подчеркнуть, выросли реальные доходы населения, несмотря на то, что сейчас очень много сложностей, у нас небольшой отток вниз по доходам населения, они сейчас опять растут. Тем не менее, начиная с 2000 года, серьезным образом изменилась ситуация в доходах населения, заработная плата, пенсионное обеспечение", — рассказал детям об успехах государства Путин.
Он также вспомнил о ситуации в Вооруженных силах, которые, как он отметил, "фактически развалились к 1999 году".
"А сейчас у нас совершенно другая армия. Она небольшая, компактная, эффективная, и здесь еще нужно много сделать, и здесь ещё не все сделано, но есть все основания полагать, что мы эти цели достигнем и задачи, которые стоят перед нами, решим", — подчеркнул президент.
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