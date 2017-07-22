Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, россияне имеют право заниматься трудовой деятельностью с 14 лет, однако возможные меры для улучшения ситуации следует предпринять, пишет "Парламентская газета".
"Я уже думал над этим и я поручу администрации". — отметил Путин.
Он напомнил, что по действующему законодательству несовершеннолетние могут трудиться по найму с 14 лет, однако должен быть соблюден ряд правил, касающихся продолжительности рабочего дня, учебой такого работника и других связанных вопросов.
Путин также заявил, что не видит проблем с патентной защитой изобретений, которые сделали несовершеннолетние: "Если человек изобрел, какая разница, в каком возрасте он изобрел, - это изобретение должно быть защищено".
Кроме того, президент отметил, что ведение предпринимательской деятельности несовершеннолетними связано с определенными ограничениями, однако пообещал продумать возможные меры для улучшения ситуации.
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