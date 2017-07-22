Следственные органы СКР по Брянской области возбудили уголовное дело в отношении офицера регионального управления Росгвардии, переклеивавшего штрих-коды на товарах в гипермаркете сети "Лента". Об сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.
Как отмечается, мужчина неоднократно переклеивал ценники на товарах, занижая их стоимость. Сотрудника Росгвардии задержали, когда он очередной раз пришел рассчитываться на кассу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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