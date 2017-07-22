Члену совета директоров газеты "Ведомости" Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство, сообщает Русская служба "Би-Би-Си".
"Аннулировано, я подтверждаю, да", — сказал Кудрявцев. Позже он подтвердил эту информацию и самим "Ведомостям".
Возможность потери гражданства Кудрявцев предвидел еще в феврале, после того, как Мосгорсуд установил факт предоставления ложных сведений при подаче заявления о приеме в гражданство РФ. В августе 2016 года с этой информацией обратилась в суд Федеральная миграционная служба. Кудрявцев подал жалобу в Верховный суд, однако тот отклонил ее, оставив решение Мосгорсуда без изменений.
Тогда Кудрявцев заявлял, что наличие или отсутствие у него российского гражданства не создаст никаких юридических проблем для работы издания в России.
"Формально эти вещи никак не связаны", — сказал Кудрявцев в февралей этого года, подразумевая претензии к его гражданству и соответствие структуры "Ведомостей" нормам закона, ограничивающего иностранное владение российскими СМИ.
По его словам, к "Ведомостям" нет никаких претензий по исполнению российского закона ни с точки зрения учредителей, ни с точки зрения участия в капитале.
"Эта проблема решена даже не сегодня, а месяцы назад. Но если кто-то ставит своей целью мешать деятельности предприятия, они найдут другие возможности для атаки", - отметил Кудрявцев.
Стоит отметить, что "Ведомости" неоднократно оказывались в центре скандалов из-за своих откровенных расследований в отношении власти.
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