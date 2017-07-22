Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июля, прибыл в детский образовательный центр "Сириус" в Сочи, где в беседе со школьниками рассказал о системе образования, своем детстве, отношениях с соцсетями и многом другом. "Газета.Ru" выбрала несколько самых запоминающихся цитат Путина из "Недетского разговора".
О псевдониме в разведшколе и соцсетях:
Путин рассказал, что во время обучения в академии ФСБ он пользовался псевдонимом "Платов". При этом он отметил, что сейчас никакой псевдоним — например, для никнейма в соцсетях — ему бы не понадобился.
"Если человек делает что-то достойное, если ему есть чем гордиться, зачем прятаться за псевдонимом?" - сказал президент.
О грузе ответственности и отдыхе:
Несмотря на постоянный груз ответственности, Путин считает себя обычным человеком и живет обычной жизнью, а в свободное время встречается с друзьями.
"Я заранее выбираю для этого время. Но я стал таким образом жить до того, как стал президентом", - рассказал Путин.
О борьбе с агрессией:
Путин считает умение справляться с агрессией и контролировать собственные эмоции большим преимуществом в общении с людьми.
"Конечно, и у меня постоянно возникают стрессовые и полустрессовые ситуации, мне многое не нравится, но все-таки я научился себя сдерживать. Не знаю, как это смотрится со стороны, но я считаю, что мне это удается", — поделился президент.
О плюсах и минусах ЕГЭ:
Путин рассказал, что негативно относится к практике "начетничества" при подготовке к единому госэкзамену. "Это плохо, потому что ЕГЭ не задумывался как такая система. Но ЕГЭ не напрямую связан с формальным отношением к предмету", — подчеркнул президент.
Он особо отметил тот факт, что система ЕГЭ позволила талантливым "ребятам с периферии" получать образование в лучших вузах страны.
"Это существенным образом расширило географию и возможности для талантливых и одаренных ребят со всей территории России. И это безусловный плюс ЕГЭ", — уверен президент России.
О съемках у Оливера Стоуна:
"Больше всего мне понравился сам Оливер Стоун. Он неординарный человек и комфортный собеседник", — рассказал Путин.
При этом президент признался, что так и не посмотрел фильм целиком, поскольку уснул от усталости после одной из командировок.
О нефти и технологиях:
Путин заявил, что нефть в России закончится не скоро, поскольку в стране постоянно открывают новые месторождения. Он также напомнил, что нефть не всегда будет самым востребованным минеральным ресурсом, так как мир стремительно переходит на возобновляемые источники энергии.
"Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что технологии изменились", - процитировал президент одного саудовского чиновника.
О "незамысловатости" российского народа:
Президент рассказал забавную историю о том, как однажды вместо морских гребешков ему подали куриные. "Народ у нас незамысловатый бывает", — сообщил президент.
О своем преемнике:
"Кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией. Конечный выбор — всегда за гражданами Российской Федерации", — подчеркнул президент.
Тем не менее Путин отметил, что, уходя с поста главы государства, он сможет "презентовать" кого-то обществу и порекомендовать "обратить внимание" на определенного кандидата.
Об "откосах" от армии и дедовщине:
Президент уверен, что защита соотечественников — почетная работа. "Уклонение от исполнения мужчиной этого своего долга не может не вызывать отторжения и осуждения", — считает Путин.
Российский лидер признал, что раньше действительно были элементы, которые не делали чести армии, подразумевая дедовщину. Однако сейчас это явление искоренено, утверждает Путин. "Армия должна существовать, служить все равно надо", — заключил он.
О феминизме:
Путин напоминает, что феминизм зародился как движение за права женщин, и это очень хорошее движение, считает президент. Он заверил, что в России проблема неравенства полов не стоит так остро.
Заниматься этим вопросом надо, но важно с ума на этом не сходить", — убежден глава государства.
Комментарии
во время обучения в академии ФСБ он пользовался псевдонимом "Платов".
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Если человек делает что-то достойное, если ему есть чем гордиться, зачем прятаться за псевдонимом?
Из этого можно сделать выводы, чем он там занимался в академии ФСБ
Совсем задурили народ и не скрывают